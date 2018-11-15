Лондон, 15 ноября, 2018, 21:08 — ИА Регнум. После рекордного падения 13 ноября мировые цены на нефть растут второй день подряд, 15 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на 1,17 доллара (1,8%), до $67,29 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 89 центов (1,6%), до $57,14 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября мировые цены на нефть упали на 6−7%, что стало самым серьезным однодневным спадом с ноября 2017 года.

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