Москва, 15 ноября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. На предстоящих выходных в Москве и Подмосковье ожидается снег, на дорогах прогнозируется гололедица. Об этом пишет 15 ноября портал «Метеоновости».

Колесников С. Ф. Зимний пейзаж. 1915

"Теплая Атлантика поделится влагой, после длительного перерыва в Москве и области пройдут значимые осадки, преимущественно в виде снега», — говорится в сообщении метеослужбы.

Синоптики уведомили, что в течение ночи с 16 на 17 ноября в Москве температура будет удерживаться в пределах −2…−4 °С, а днем местами пройдут небольшие осадки при температуре воздуха 0…+2 °С.

«В ночь на воскресенье время от времени будет приниматься снег, на дорогах образуется гололедица», — отметили метеорологи.

Также в метеослужбе подчеркнули, что в результате выпадения осадков в столице России «сформируется снежный покров и столичный пейзаж станет вполне зимним».

Напомним, 12 ноября в Гидрометцентре РФ сообщили, что в центральные области России пришел антициклон из Арктики, вследствие чего в северо-восточных регионах страны усилятся морозы.

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