Магадан, 15 ноября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. СП ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания», добывающая на Колыме цветные металлы, сбрасывала отходы от своей деятельности в два ручья, которые текут на территории региона. Загрязнение водоёмов происходило несмотря на то, что пользование этими ручьями не было разрешено компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Цитата из м∕ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Загрязнение водоёма

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Надзорное ведомство квалифицировало действия Омсукчанской ГГК как нарушение природоохранного законодательства. Свои работы добывающее предприятие осуществляло на руднике «Джульетта».

Поводом для проведения прокуратурой проверки стало обращение со стороны жителей региона. В ходе инспекции сотрудников прокуратуры информация о незаконном сбросе сточных вод подтвердилась, при том что разрешение на использование ручьёв Магнитный и Озёрный должно было быть выдано исполнительными органами власти региона.

«Между тем министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области решение о предоставлении ручьев Магнитный и Озёрный в пользование СП ЗАО «Омсукчанская ГГК» не принималось, что свидетельствует о незаконном использовании обществом указанных водных объектов», — констатировали в прокуратуре.

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В отношении добытчика драгметаллов возбуждено дело об административном правонарушении, компания оштрафована на 50 тыс. рублей. Один из сотрудников Омсукчанской ГГК привлечён к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ загрязнившая сразу три реки Якутии — Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй — компания АЛРОСА отказывается платить 600 тыс. рублей штрафа, назначенного ей Росприроднадзором. Помимо этого, алмазодобытчика намерены принудить заплатить более 27 млрд рублей штрафа за загрязнение водоёма, из которого пьют воду жители четырёх районов республики.

Напомним, загрязнение рек Якутии произошло в результате размыва дамб на Иреляхском алмазоносном месторождении компании. Нормативы содержания в воде Вилюя ионов металлов и взвесей оставались превышенными в течение месяца после ЧП.