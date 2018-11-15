Москва, 15 ноября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Причин, по которым глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил подорожание бензина политикой независимых АЗС, может быть несколько, но наиболее вероятная заключается в том, что бизнесмен, не вникая в детали, озвучил ровно то, что ему донесли подчинённые, считает редактор ИА REGNUM, автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова:

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«Иначе как объяснить очевидное: в течение нескольких недель мы видим, что бензин на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов) дешевле, чем тот, которым они торгуют оптом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже? Так о каком влиянии независимых АЗС на формирование цены моторного топлива заявляет Игорь Сечин? По всему выходит, что речь идёт о прямом нарушении законов рынка, возникшем вследствие правительственного решения о заморозке цен.

Вторая причина высоких цен на бензин — это экспортная альтернатива, которая ВИНКам по-прежнему выгодней, чем насыщение внутреннего топливного рынка. В интервью с Игорем Сечиным это не прозвучало, но ранее уже озвучивалась информация, что после подорожания нефти и существенного ослабления рубля нефтяники удвоили свою прибыль на экспорте.

Так как при такой ситуации крайними оказались «негодяи-предприниматели»? Может быть, честнее было бы сказать участникам топливного рынка: «Да, мы зарабатываем сейчас на экспорте, потерпите», а не «кошмарить» общественность данными о десяти заправках независимых АЗС, «которые формируют цену на бензин в регионе».

Напомним, ранее представитель Ассоциации независимых АЗС в Забайкальском крае Павел Сорокин в интервью Zab.tv отметил, что в сложившейся ситуации было бы неправильным винить коммерсантов, задирающих цены.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в интервью «Ъ FM» глава «Роснефти» Игорь Сечин указал на независимые сети АЗС, по сути обвинив их в искусственном создании дефицита сырья и завышении оптовых цен. Как один из примеров глава нефтяного холдинга привёл историю с Приморским краем, где один владелец, которому принадлежит десяток заправок, «формирует ценообразование в регионе».