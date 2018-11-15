Вашингтон, 15 ноября, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Военные ведомства по меньшей мере 13 стран заинтересовались возможностью приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРУ) С-400 «Триумф» — несмотря на угрозу санкций Вашингтона. Об этом сообщает 14 ноября телеканал CNBC.

Mil.ru ЗРК С-400

«Как минимум 13 государств выражали заинтересованность в покупке российских систем противоракетной обороны вместо аналогов производства американских компаний», — говорится в сообщении.

При этом телеканал напоминает о принятом в Соединенных Штатах законе о противодействии торговле российским вооружением и подчеркивает, что указанные страны выражают интерес к приобретению российских вооружений вопреки возможности санкций со стороны США.

По информации телеканала, в числе этих 13 стран Алжир, Марокко, Катар, Египет, Вьетнам, Ирак и даже Саудовская Аравия. По данным экспертов телеканала, стремление купить российские ЗРК связано с привлекательным соотношением цены и качества, а также с тем, что российская сторона более оперативно исполняет заказы.

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Как сообщало ИА REGNUM, государства, покупающие российское оружие, могут попасть под санкции США, предусмотренные законом CAATSA, принятым в августе 2017 года по инициативе администрации президента США Дональда Трампа.