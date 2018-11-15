Спортфонд, задолжавший 2 млрд рублей «Татфондбанку», спешат обанкротить
Казань, 15 ноября, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии отказался ускорять процесс банкротства некоммерческой организации «Фонд содействия развитию физической культуры», задолжавшей обанкроченному год назад «Татфондбанку» более 2,095 млрд рублей. Фонд является «дочкой» ООО «Инвестнефтехим», связанного с правительственным АО «Связьинвестнефтехим», и именно ТФБ инициировал процедуру банкротства ООО за имеющиеся долги по кредитам, займам, некогда выданным на нужды футбольного муниципального клуба «Рубин» из Казани. Фонд принял эту задолженность на себя и на сегодня находится под наблюдением, но временный управляющий обратился в суд с просьбой ускорить переход от наблюдения к банкротству (конкурсному производству). Суд отклонил требование, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, фонд создали в апреле 2006 года с уставным капиталом более 4,986 млрд рублей, его единственный учредитель — ООО «Инвестнефтехим». Основным же владельцем последнего является правительственный холдинг «Связьинвестнефтехим», который год назад получил от республиканских властей имущество на 20,7 млрд рублей в качестве увеличения уставного капитала.
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В декабре 2017 года ТФБ в рамках формирования конкурсной массы (признан банкротом в апреле 2017 года) отсудил у фонда 2 095 310 000 рублей долга. Сумма ранее была выдана на нужды казанского муниципального футбольного клуба. Обжаловать решение суда ответчику не удалось.
В срок фонд долг не выплатил, поэтому банк потребовал признать его банкротом, и в августе 2018 года в отношении ответчика было введено наблюдение. Судебные слушания, на которых должны рассмотреть дальнейшую судьбу некоммерческой организации, намечены на 20 декабря 2018 года. Но временный управляющий Алмаз Сабитов обратился в суд с ходатайством об ускорении рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве), назначив дату слушаний на более ранний срок. Своё требование он обосновал тем, что «первое собрание кредиторов должника проведено
"Кроме того,
Судья отказался удовлетворить ходатайство, так как «отсутствуют правовые основания».