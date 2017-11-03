Банк-банкрот из Казани против фонда физкультуры: спор на 2 млрд рублей

Казань, , 06:06 — REGNUM Арбитражный суд Татарии 1 декабря 2017 года начнёт рассмотрение иска обанкроченного «Татфондбанка», в котором он пытается взыскать многомиллиардную задолженность с некоммерческой организации. Последняя является «дочкой» ООО «Инвестнефтехим», чей основной владелец — ОАО «Связьинвестнефтехим», полностью принадлежащий министерству земельных и имущественных отношений РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск на сумму свыше 2,095 млрд рублей к некоммерческой организации «Фонд содействия развитию физической культуры» был подан 27 июля 2017 года, но рассмотрение дела несколько раз по разным причинам откладывалось.

За это время в качестве третьих лиц без самостоятельных требований в дело были привлечены десять компаний, среди которых — футбольный клуб «Рубин», несколько «дочек» экс-председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, находящегося в СИЗО и проходящего по делам, связанным с выводом активов из банка. В числе третьих лиц также ООО «Новая нефтехимия» — акционер трёх банков: «Тимер банка», находящегося под временным управлением, в котором компания владеет 100%, обанкроченного «Татагропромбанка», где у нее доля 46,58%, и «Татфондбанка» — доля 17,36%.

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По данным ЕГРЮЛ, фонд-ответчик создан 10 апреля 2006 года в Казани. Уставной капитал — свыше 4,986 млрд рублей, учредитель — ООО «Инвестнефтехим». Учредители последнего — ООО «Дом печати на Баумана» и ОАО «Связьинвестнефтехим» (доля 99,99%). Последний создан министерством земельных и имущественных отношений РТ.

Иск к некоммерческой организации касается займа, который был выдан казанским банком. Ряд третьих лиц выступили по нему поручителями, а залогом были акции, инвестиционные паи и облигации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истец — «Татфондбанк» был признан банкротом в апреле 2017 года, а 3 марта у него отозвали лицензию. Пока конкурсный управляющий пытается изыскать средства на погашение долгов перед кредиторами, в том числе и через взыскание долгов, правоохранители расследуют уголовные дела. В частности, в отношении экс-председатель правления «Татфондбанка» возбуждены два уголовных дела — по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). В делах уже 19 эпизодов, но расследование продолжается.

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Одновременно с этим расследуется дело о выводе средств из «Татфондбанка», в одном из эпизодов которого фигурирует и ООО «Новая нефтехимия».