Должник на 2 млрд: правительственный спортфонд Татарии попал под наблюдение

Казань, , 14:34 — REGNUM Арбитражный суд Татарии 27 августа 2018 года ввёл в отношении крупного должника обанкроченного «Татфондбанка» первый этап процедуры банкротства — наблюдение. Долги «дочки» ООО «Инвестнефтехим» некоммерческой организации «Фонд содействия развитию физической культуры» перед банком превышали 2,095 млрд рублей. Решение может быть обжаловано и пока не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, учредитель фонда через своего основного совладельца ОАО «Связьинвестнефтехим» связан с министерством земельных и имущественных отношений Татарии. Долги у некоммерческой организации связаны с кредитами, займами, выданными на нужды футбольного муниципального клуба «Рубин» из Казани, чьи долги принял на себя фонд.

В декабре 2017 года «Татфондбанк», обанкроченный в апреле 2017 года и имеющий долги перед кредиторами свыше 156 млрд рублей, по гражданскому иску отсудил долг в размере 2 095 310 000 рублей у некоммерческой организации «Фонд содействия развитию физической культуры». 19 июля 2018 года Арбитражный суд Поволжского округа оставил решение в силе, уточнив, что «оценив все имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку ответчик не вернул истцу заемные денежные средства, руководствуясь условиями договора от 31.03.2015 года и соглашения о новации, судебные инстанции правомерно удовлетворили заявленные исковые требования».

3 июля 2018 года «Татфондбанк» обратился в суд с требованием признать спортивный фонд банкротом и заявил задолженность 2 095 310 000,91 рубля.

27 августа 2018 года суд иск удовлетворил, подробности решения пока неизвестны, так как оно не изготовлено. Вердикт суда может быть обжалован ответчиком.