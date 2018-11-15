Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 15 ноября, 2018, 04:06 — ИА Регнум. В образцовой школе №37 Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае учитель первой категории с 24-летним стажем избила ребёнка. Школа является «Краевой стажировочной площадкой», специализирующейся на «разработке, реализации и распространении современных моделей доступного и качественного образования». Эта же школа — площадка для повышения квалификации учителей региона. Видео с избиением 9-летнего ребёнка попало в сеть. В ситуации разбираются власти города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Насилие

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Свидетелями издевательств «педагога» над девятилетним малышом стали его одноклассники. Они-то и сняли видео и выложили его в сеть.

В школе назначена проверка.

«По произошедшему инциденту будет проведена проверка в самые кратчайшие сроки. Деятельность учителя временно приостановлена. Управление образования Комсомольска-на-Амуре в курсе произошедшего инцидента в школе №37. Будет проведена и проверка по работе социально-педагогической службы. Случившемуся будет дана оценка», — сообщили в управлении образования города.

«Каковы бы ни были причины учителя так поступить, это не оправдывает применения мер физического или эмоционального воздействия на ученика, и никакого учителя с большим стажем и высокой квалификацией не оправдают», — сообщила начальник управления образования администрации Комсомольска-на-Амуре Ляна Кускова.

Между тем школа №37 — не просто обычная школа. Она является «Краевой стажировочной площадкой», специализирующейся на «разработке, реализации и распространении современных моделей качественного образования в Хабаровском крае». Школа также является базовой площадкой повышения квалификации педагогов Хабаровского края «Хабаровского краевого института развития образования».

«Современные модели образования», применяемые в этой школе, увидела вся страна:

«Ты кто такой?!» — орала на девятилетнего перепуганного ребёнка «педагогическая дама».

Она орала ещё какие-то оскорбительные слова, без устали «выдавая» малышу увесистые тумаки. От побоев малыш упал на пол. Он пытался защищаться. Но силы были неравны.

За углом прятались перепуганные одноклассники мальчика. На видео слышно, как кто-то из ребят полным ужаса голосом произносит:

«Капец».

Коллеги «учителя с высокой квалификацией и большим стажем» уже успели сообщить различным СМИ, что якобы мальчик очень агрессивный, мешает вести уроки, матерится и даже кусается.

В социальной сети одна из учительниц этой же школы написала:

«Следующей буду я. Потому что вчера меня трясло весь день и всю ночь после общения с этим ребёнком, который во втором классе так оскорбляет всех учителей, материт… посылает, кусает».

Однако горожане не поддержали «праведный педагогический гнев».

«Как врач ответственен за здоровье своих пациентов, так и учитель несёт ответственность за знания и душу ребёнка. Махать руками каждый может. А ты наберись терпения, выведи ребёнка на откровенный разговор, попытайтесь вместе найти выход. Он как загнанный зверёныш. Агрессирует, потому что не умеет иначе выразить свои чувства. Кто знает, в каких условиях он живёт, не только в бытовых. «Не совладала с нервами»? Её что — под дулом пистолета в школу загоняли?» — написал житель города в ответ на пост коллеги учителя, избившей ребёнка.

В «образцово-показательной» школе, в которой к тому же повышают квалификацию педагоги Хабаровского края, есть ведь и психологи. Чем они занимались? Почему ребёнок 9 лет от роду оказался один на один с разъяренной дамой, и никаких других методов воспитания и помощи ему никто не предложил на этой «Краевой стажировочной площадке», где усиленно реализуют самые современные модели доступного и качественного образования — в этом теперь предстоит разобраться властям города и правоохранительным органам. И желательно, конечно, разобраться не для «галочки». Потому что нельзя «вычеркивать» из жизни девятилетних детей. Потому что девятилетний ребёнок — это ещё очень маленький человек. И задача взрослых — понять, почему он проявляет агрессию и против чего он протестует. А иначе ни о какой «образцово-показательной» школе и речи быть не может. Иначе — вообще о педагогической науке можно забыть.

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