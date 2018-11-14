Будапешт, 14 ноября, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Правительство Венгрии приняло к рассмотрению запрос о предоставлении убежища от бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Груевский Никола

Офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что считает вопрос о предоставлении убежища «чисто юридическим» и надеется, что его рассмотрение не повлияет на отношения со «стратегическим партнером и важным союзником» Македонией.

Как сообщало ИА REGNUM, Никола Груевский бежал в Венгрию 12 ноября. На родине бывшего премьер-министра ждет арест по делу о коррупции.

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