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Бывший премьер-министр Македонии запросил убежище в Венгрии

Политика

«Я всегда буду оставаться верным Македонии и никогда не сдамся»

Будапешт, 13 ноября 2018, 23:41 — REGNUM  Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский, обвиняемый на родине в коррупции, бежал в Венгрию, 13 ноября передает агентство Reuters.

«Сейчас я в Будапеште, и я запросил политического убежища у властей Венгрии. Я всегда буду оставаться верным Македонии и никогда не сдамся», — заявил Груевский в Facebook.

Министерство внутренних дел Македонии, выдавшее ордер на арест Груевского 12 ноября, подтвердило факт его нахождения на территории Венгрии.

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