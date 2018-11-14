Брюссель, 14 ноября, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Пограничная служба Евросоюза Frontex заявляет, что 2018 год может стать самым малочисленным за пять лет по количеству прибывших в ЕС нелегальных мигрантов, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

По информации Frontex, за десять месяцев 2018 года зафиксировано пересечение границ ЕС 118,9 тыс. нелегальных мигрантов, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Frontex также отмечает, что основным маршрутом проникновения беженцев в ЕС в 2018 году стал путь через западное Средиземное море — из северной Африки в Испанию и Гибралтар.

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