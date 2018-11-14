Турин, Италия, 14 ноября, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Реализация проекта строительства скоростной железной дороги между Турином и Лионом должна проходить в соответствии с запланированным графиком, в противном случае ЕС может урезать финансирование проекта, заявили в пресс-службе Еврокомиссии в среду, 14 ноября, передает Agenzia Italia.

В Еврокомиссии отмечают, что проект важен не только для Италии и Франции, но и для всего континента.

Как сообщалось ранее, в Италии до сих по не принято решение об участии страны в этом проекте. Во время предвыборной кампании «Движение 5 звезд» обещало остановить работы, таким образом пойдя навстречу интересам протестующей туринской общественности, но после победы «Движения» на выборах работы, хотя и замедлились, продолжаются, а представители правительства делают заявления о том, что выплата неустоек в случае отказа от проекта обойдется стране слишком дорого.

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