Москва, 14 ноября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Чрезмерное употребление сахара в пищу не является прямым фактором развития сахарного диабета. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы 14 ноября, во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Пристрастие к сахару действительно вредит здоровью и чревато развитием ожирения. Избыточный вес, в свою очередь, один из факторов возникновения сахарного диабета 2-го типа, но прямой связи с приемом сахара нет, говорится в сообщении департамента.

Еще один распространенный миф — о запрете продуктов с углеводами для диабетиков. На самом деле в их рационе углеводы должны составлять 50−55%, однако ограничить нужно потребление легкоусвояемых углеводов, например сахара, меда, варенья и сладких напитков.

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Отмечается, что за десять лет людей с сахарным диабетом в мире стало в два раза больше. В России их число также растет.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько миллионов жителей России находятся в состоянии преддиабета. Развившееся заболевание диагностировано у 8 млн жителей страны.

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