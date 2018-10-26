20% жителей России находятся в состоянии преддиабета

Москва, , 21:03 — REGNUM В состоянии преддиабета находятся несколько миллионов жителей России, заявили на пресс-конференции, посвященной проблеме, 25 октября. Для повышения осведомленности жителей о проблеме и путях лечения в России предлагают ввести День преддиабета, проводить который можно в последнюю пятницу октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ 26 октября.

По данным исследовательского центра, сахарный диабет диагностирован у 8 млн жителей России, причем число заболевших растет из года в год. Еще несколько миллионов человек — почти 20% населения России, находятся в так называемом состоянии преддиабета, которое может перейти в сахарный диабет 2-го типа.

«Для медицинского сообщества проблема преддиабета стоит особенно остро, — заявила академик РАН, профессор, д.м.н., и.о. директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Марина Шестакова. — При этом многие люди даже не догадываются, что у людей с преддиабетом в организме происходят патологические изменения. Тем не менее преддиабет — это то заболевание, которое еще можно распознать и остановить, предотвратив серьезные последствия. Все пациенты с преддиабетом должны получить рекомендации, пока еще есть такая возможность».

Она отметила, что сейчас под эгидой Минздрава РФ готовятся новые клинические рекомендации по профилактике и лечению преддиабета немедикаментозными и медикаментозными средствами. В рамках проекта также предлагается ввести в России День преддиабета, проводить который будут каждую последнюю пятницу октября. Также были подписаны соглашения между ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» и компанией «Мерк», которые планируют совместную работы по организации обучающих программ для медицинских специалистов и жителей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области заработал завод полного цикла по производству инсулина.

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