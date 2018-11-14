Москва, 14 ноября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. В России 15 крупнейших банков за девять месяцев 2018 г. выдали более 2 трлн руб. ипотеки. Это на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На эти 15 банков приходится 90% выдачи ипотеки в России, сообщается на сайте «ДОМ. РФ"(ранее АИЖК).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Лидер выдачи ипотечных кредитов Сбербанк. За январь — сентябрь выдано ипотеки на 1,099 трлн рублей, это на 63,3% больше, чем за девять месяцев 2017 года. На втором месте оказался ВТБ — 416,2 млрд руб. (+46,2%), на третьим — «Газпромбанк» (+145,5%), на четвертом — «Россельхозбанк» (+138,7%).

«ДОМ.РФ» отмечает, что одним из важных факторов роста рынка ипотеки стало снижение ставок до 8,9% на первичном рынке жилья и до 9,1% — на вторичном. Однако начиная с октября в связи с ростом инфляции банки увеличили ставки по ипотеке. Так, ставки ряда ипотечных продуктов повысили «Райффайзенбанк», «Абсолют», «Газпромбанк», «Уралсиб» и «Связь-банк».

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Как сообщало ИА REGNUM, в России по данным на начало ноября 2018 года число просроченных ипотечных кредитов (задержка платежей 90 дней и более) находится на исторически низком уровне и составляет порядка 1,9%. Два года назад доля просроченной ипотеки составляла порядка 3%, в 2010 году — порядка 7%.

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