Сингапур, 14 ноября, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Индонезия Джоко Видодо. Встреча состоялась на полях саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Сингапуре, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Джоко Видодо и Владимир Путин

Отмечается, что встреча лидеров двух стран проходила в закрытом формате. При журналистах Путин и Видодо тепло поприветствовали друг друга, а затем попросили журналистов выйти.

Сегодня президент России Владимир Путин и президент Республики Индонезия Джоко Видодо приняли участие пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре. В состав АСЕАН входят 10 стран: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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