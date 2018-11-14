Магас, 14 ноября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. На границе между Ингушетией и Чечней в скором времени появится арка. Она заменит существовавшие ранее стационарные посты полиции между двумя субъектами. Об этом заявил журналистам глава Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Арка будет установлена на автодороге Малгобек — Горагорский, соединяющей Малгобекский район Ингушетии и Надтеречный район Чечни. По словам представителя власти, сооружение появится уже на следующей неделе. Было решено, что это будет единый въезд в обе республики, а не две разных арки. С каждой стороны сооружения будет написано название республик и района, куда ведет дорога.

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Как сообщало ИА REGNUM, соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией главы республик подписали 26 сентября. Согласно документу обе республики обменялись равноценными незаселенными территориями площадью до 2 тыс. гектаров.

О том, что в скором времени приграничных постов между Чечней и Ингушетией не будет, заявил спустя несколько дней глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его словам, ихснимут, но только после согласования с Национальным антитеррористическим комитетом.

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