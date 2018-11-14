Москва, 14 ноября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям VI форума Всероссийской программы «Святость материнства». Тема форума — «Семья в современном мире: значение, тенденции и перспективы», сообщается на сайте Кремля.

Кете Кольвиц. Мать с ребёнком на руках (фрагмент). 1916

Президент считает, что программа «Святость материнства» проводит очень нужную работу. Программа реализует востребованные временем проекты, нацеленные на сохранение в обществе нравственных ценностей, поддержку семьи, материнства и детства. В России вопросу материнства уделяется приоритетное внимание государства.

«Нынешний форум даст старт новым инициативам, содействующим развитию международных гуманитарных связей и контактов», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам VI форума Всероссийской программы «Святость материнства воплощения в жизнь намеченных планов.

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Как сообщает ИА REGNUM, VI форум Всероссийской программы «Святость материнства» проходит в Минске 14−15 ноября. В форуме принимают участие представители 12 стран: Белоруссии, России, Сербии, Грузии, Израиля, Ирана, Казахстана, Китая, Польши, Македонии, США и Словении.

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