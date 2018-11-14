Вашингтон, 14 ноября, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Учёные из США предположили, что предки птиц могли дважды научиться летать. Об этом сообщается в журнале PeerJ.

Pavel.Riha.CB Энанциорнисы

Исследователи нашли на территории штата Юта останки древней птицы, энанциорниса, жившего примерно 73 млн лет назад. Оказалось, что он был больше похож на современных птиц, чем на древних родичей, в том числе и в способностях к полёту.

Эти птицы обладали более широким килем и мощными грудными мускулами, а на костях «рук» были особые бороздки для более прочного соединения с телом и сохранения жёсткости при высоких нагрузках во время полёта.

В результате учёные пришли к выводу, что энанциорнисы уже 73 млн лет могли летать, но потом вымерли вместе с динозаврами. Современным птицам же пришлось учиться летать заново.

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