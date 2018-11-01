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Учёные: крупнейшие птицы на Земле были практически слепыми

Наука

Исследователи реконструировали строение мозга эпиорнисов

Вашингтон, 1 ноября 2018, 11:34 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что эпиорнисы, крупнейшие из когда-либо обитавших на Земле птиц, были практически слепыми. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи реконструировали строение мозга эпиорнисов и обратили внимание на размеры зрительной коры и обонятельных луковиц в мозге этих животных.

Результаты показали, что зрительная кора у них была сильно уменьшена по сравнению с другими птицами. Из этого был сделан вывод, что у эпиорнисов было очень плохое зрение и они вели, как правило, ночной образ жизни.

Отметим, что эпиорнисы были нелетающими птицами, обитавшими на Мадагаскаре около 10,5 тысяч лет назад.

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Научные исследования
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