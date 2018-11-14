Москва, 14 ноября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, который был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения.

Alisha Vargas Глюкометр AccuChek

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается в день рождения канадского врача Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом открыл инсулин. С 2007 года Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечают под эгидой Организации Объединенных Наций.

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По данным исследовательского центра «НМИЦ эндокринологии» сахарный диабет диагностирован у 8 млн жителей России, причем число заболевших растет из года в год. Еще несколько миллионов человек — почти 20% населения России, находятся в так называемом состоянии преддиабета, которое может перейти в сахарный диабет 2-го типа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире от сахарного диабета страдают 347 млн человек.

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