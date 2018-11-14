Вашингтон, 14 ноября, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Более 7,6 тысяч строений уже сгорели на севере американского штата Калифорния во время пожаров, пишет The New York Times.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Огнем охвачены 418 кв. км. Локализован пожар, получивший название Camp, пока лишь на 30%. Из 7,6 тысяч строений шесть с половиной тысяч — это жилые дома, остальное — постройки.

Напомним, пожары в Калифорнии продолжаются с начала ноября, Camp — самый разрушительный. Без вести в результате ЧП пропали 228 человек, 44 калифорнийца погибли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия.

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