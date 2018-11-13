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В Калифорнии объявлен режим стихийного бедствия — Трамп

Политика

«Я ... одобрил ускоренный запрос»

Вашингтон, 13 ноября 2018, 11:17 — REGNUM  Штат Калифорния объявлен зоной стихийного бедствия. Об этом написал президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Я … одобрил ускоренный запрос на режим стихийного бедствия для штата Калифорния», — написал глава Белого дома.

По его словам, данное решение было принято для того, чтобы «облегчить невероятные страдания» местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары, которые в настоящее время бушуют в Калифорнии, стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений в штате. По последним данным, от огненной стихии погибли 44 человека.

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Лесные пожары — 2018
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