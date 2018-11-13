Берлин, 13 ноября, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Немецкое издание журнала Playboy принесло извинения за «частичное искажение» слов итальянского композитора Эннио Морриконе, 13 ноября передает агентство Associated Press.

Enniomorricone.org Эннио Морриконе

«К сожалению, мы должны признать, что слова, сказанные в интервью, частично были искажены. Мы хотели бы выразить наше сожаление, если господин Морриконе был изображен в ложном свете», — заявил главный редактор немецкого Playboy Флориан Бойтин.

Бойтин отметил, что интервью с Морриконе для журнала было сделано «известным фрилансером», который раньше «не давал поводов сомневаться в его журналистской честности и умениях».

Интервью Морриконе немецкому Playboy, в котором 90-летний итальянский композитор якобы назвал режиссера Квентина Тарантино«кретином», а церемонию «Оскар» — «скучным событием», вышло в последнем номере журнала.

С опровержением сказанного в интервью выступил сам Морриконе, который получил свой крайний «Оскар» за музыку к фильму Тарантино «Омерзительная восьмерка» 2016 года.

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