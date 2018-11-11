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Эннио Морриконе назвал Квентина Тарантино «кретином»

Культура

Примечательно, что музыкант получил премию «Оскар» за создание музыки к фильму Тарантино «Омерзительная восьмерка»

Вашингтон, 11 ноября 2018, 15:29 — REGNUM  Известный композитор Эннио Морриконе, отметивший свое 90-летие оскорбил голливудского режиссера Квентина Тарантино, сообщает 11 ноября Российская газета.

В своем интервью, появившемся на свет в свзи с крупным юбилеем музыканта, Морриконе назвал Тарантино «кретином», а также не лестно высказался о его творениях.

Примечательно, что музыкант, обладающий двумя премиями «Оскар», одну из статуэток получил за создание музыки к фильму Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Напомним, Эннио Морриконе родился в 1928 году в Риме. За свою творческую карьеру написал музыку к более чем 400 фильмам среди которых есть и российская лента «72 метра». Музыкант получил две премии «Оскар», а также три «Золотых глобуса».

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Музыкальная хроника
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