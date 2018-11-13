Санкт-Петербург, 13 ноября, 2018, 21:50 — ИА Регнум. В метро Северной столицы поставят детекторы взрывоопасных веществ. Соответствующий заказ разместили на портале госзакупок, сообщает 13 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Инспектора по безопасности

Согласно техзаданию, в ГУП «Петербургский метрополитен» должны поставить 29 устройств для обнаружения взрывчатых веществ. Стартовая цена контракта обозначена на уровне 28,5 млн рублей.

У каждого детектора будет экран, где транслируется информация об обнаруженных веществах и их концентрации. Устройства должны работать от аккумулятора, весить не больше 2,5 кг каждое, подавать звуковые и световые сигналы, а также записывать всё происходящее.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за постоянных закрытий станций метро в связи с обнаружением бесхозных предметов власти Петербурга задумались над созданием в метрополитене собственного подразделения взрывотехников.

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В августе 2018 года стало известно, что комитет по транспорту Санкт-Петербурга рассматривает возможность привлечения кинологической службы к постоянной работе в петербургской подземке, чтобы прекратить постоянные закрытия станций метро в течение дня.

Напомним, 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» петербургского метрополитена в вагоне произошёл взрыв. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника. Ранения получили более 50 человек. Второй взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить, своевременно обнаружив и обезвредив самодельное взрывное устройство.

Установлено, что террорист с двумя бомбами сумел проникнуть в метро на станции «Академическая», воспользовавшись невнимательностью сотрудников службы контроля и отсутствием полицейского.