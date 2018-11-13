Варшава, 14 ноября, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Какие тенденции внутриполитического баланса сил показал прошедший второй тур местных выборов в Польше, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Elekes Andor Символика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS)

Правящая партия «Право и Справедливость» укрепила свои позиции по сравнению с противостоящей ей «Гражданской Платформой», при этом некоторый сдвиг в сторону правящей партии произошел даже в западной части страны, где традиционно голосуют за «Гражданскую Платформу». Внешнеполитические события, связанные с инициативами «Права и Справедливости», конечно, добавили ей электоральных симпатий, но перед страной всё яснее встают европейские задачи.

Польша не может оторваться от Европы, и, будучи накрепко привязана к союзному бюджету ЕС, вынуждена жить с оглядкой на решения Брюсселя, а вот попытка разыграть антироссийскую карту, судя по результату, никакого эффекта не возымела. Информационный вброс о вмешательстве Путина в польские выборы не был оценен населением и быстро затих в СМИ. Тем не менее, несмотря на всё видимое спокойствие польских выборов, ситуация, скорее, напоминает предгрозовую. Почему?

Читайте подробности: В Польше может остаться только одна партия

Также читайте другие статьи Станислава Стремидловского о внутренней политике Польши.