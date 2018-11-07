В Польше может остаться только одна партия

Станислав Стремидловский, , 12:13 — REGNUM

В минувшее воскресенье, 4 ноября, наши польские соседи закрыли первый этап начавшегося у них двухлетнего избирательного марафона. А именно, состоялось голосование во втором туре местных выборов. Впереди, в 2019 году, избрание депутатов в Европейский парламент и сейм Польши, в 2020 году — президента страны. Местные выборы, конечно, заметно отличаются от национальных, но определенные выводы о том, куда будет двигаться партийная система и как развиваться политическая ситуация, сделать по силам.

На первый взгляд, баланс сил между правящим лагерем, куда входят «Право и справедливость» (PiS) и ее младшие партнеры, и объединенной оппозицией во главе с «Гражданской платформой» (РО) не сказать чтобы сильно изменился. Но можно отметить, что PiS предсказуемо укрепилась в провинции и малых городах, а РО сумела сохранить крупные центры за собой. При этом «Право и справедливость» сделала маленький шаг (посмотрим, укрепится ли эта тенденция) к слому «исторически-географического проклятья», по которому за партии в Польше голосуют в соответствии с линиями старых разделов Речи Посполитой. PiS стала чуть-чуть продвигаться на запад и юго-запад, традиционно голосующие за «Гражданскую платформу». Однако, как предупреждает доктор Гжегож Балавайдер из Института политологии Опольского университета, оппозиция должна понимать, что в отличие от местных выборов на национальных голосуют не за личности, а за списки, не только в больших городах, но и районах, где PiS «определенно доминирует». Поэтому ее нынешняя треть с лишним на выборах в местное самоуправление на выборах сейм даст правящей партии победу и, возможно, перспективу снова единолично сформировать правительство. Это первое.

Второе. Избирательная кампания показала, что внутри себя Польша остается континентальной страной, которую прежде всего интересуют европейские дела. Попытки «Права и Справедливости» разыграть карту евроатлантической солидарности особого интереса не вызвали. Вашингтон в какой-то степени подыграл «Праву и Справедливости», когда президент США Дональд Трамп в сентябре принял в Белом доме польского коллегу Анджея Дуду. Однако вброшенный пропагандистами правящей партии тезис о «великом американском союзнике» и «форте Трампа» в Польше впечатления на избирателей не произвел. Поляки в массе своей горячо поддерживают идею размещения американской военной базы на постоянной основе, но только в том случае, если заплатят за нее сами США. Вместе с тем важнейшим остается присутствие Польши в Европейском союзе в контексте союзного бюджета, выплат из него и перечисление европейскими фондами траншей на развитие польских городов и деревень. Дискуссии на эти темы стали элементом нынешней избирательной кампании и активно освещались в региональной прессе. И не в пользу PiS, которую представляют враждебной ЕС. Отметим также фиаско попыток представить на местных выборах «токсичным фактором» Россию. Пара попыток вбросить «страшилки» о «вмешательстве Путина» в дела местного самоуправления не были поддержаны даже на уровне национальной прессы.

Третье. Если говорить о перспективе, то сейчас перед правящим правым лагерем встает ряд проблем. «Право и Справедливость» испытывает проблему создания устойчивого центра внутри партии. Определенное недовольство испытывает консервативное крыло как самих партийцев, так и стоящих на этих позициях союзников PiS. В январе этого года председатель PiS Ярослав Качиньский значительно укрепил либеральное крыло, когда санкционировал избрание председателем совета министров Польши Матеуша Моравецкого, пошел на отставку министра обороны Антония Мачеревича и согласился с выдвижением на пост министра иностранных дел Яцека Чапутовича. В данном случае Моравецкий, Чапутович и Дуда — это политики, которые не настроены бить горшки в отношениях с Берлином и Брюсселем. В отличие, например, от министра юстиции Збигнева Зёбро, тяготеющего к конфронтационному стилю. Между двумя крыльями периодически проскакивают искры, как, например, в случае с конфликтом между МИД и минюстом. МИД отрицательно оценил инициативу министра юстиции, предложившего еще раз изучить конституционные договоры Польши с ЕС. Но когда эта история попала в прессу, Чапутовичу пришлось выступить с опровержением экспертов собственного же ведомства. А тут еще некстати хромой уткой себя объявила канцлер Ангела Меркель. Новые лица в Берлине могут, безусловно, снизить напор Германии на Варшаву, но могут и вступить в коалицию с Москвой, что для Варшавы с ее нынешней внешней политикой (если только она не откажется от эксплуатации русофобии в политических целях) станет заменой холеры на чуму.

Наконец, четвертое. Ситуация в Европе способна измениться настолько радикально, что Варшава очень сильно завибрирует. На днях президент Франции Эммануэль Макрон предостерег «от возвращения в 1930-е годы» из-за распространения националистической «проказы» по всему континенту. «Меня поражают сходства между временем, в которые мы живем, и периодом между двумя мировыми войнами, — заявил Макрон. — В Европе, разделенной опасениями, возвращением национализма, последствиями экономического кризиса, почти систематически видно все, что обозначало Европу между окончанием Первой мировой войны и экономическим кризисом 1929 года». Для Польши это может означать возвращение к реалиям межвоенной Республики — исключительно двусторонние тактические союзы на внешнем уровне, авторитарная политическая система на внутреннем. Уже сейчас, поясняет депутат сейма Томаш Жимковский из клуба «Кукиз 15» (Kukiz 15), местные выборы и предшествующая им избирательная кампания показали, насколько глубок раскол в стране. А «поляризация двух политических блоков» уничтожает все остальные партии, когда два центра «подъедают» остальных, более мелких игроков. Таким образом, даже в нынешних условиях Польша идет по пути формирования двухпартийной системы. Но если Макрон прав, если его прогноз о «возвращении в 1930-е годы» сбудется, нельзя исключать того, что в Варшаве в итоге останется только одна партия, которая и будет «руководящей и направляющей».