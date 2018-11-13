Москва, 13 ноября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В октябре Россия увеличила добычу нефти до рекордного для постсоветского периода значения в 11,6 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе ОПЕК за ноябрь.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По сравнению с сентябрем в России добывали на 50 тыс. баррелей в сутки больше. Это позволило, по предварительным оценкам, выйти на средний суточный показатель в 11,6 млн баррелей.

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ОПЕК прогнозирует, что в 2018 году уровень добычи в РФ жидких углеводородов составит 11,24 млн баррелей в сутки, а не 11,19 млн, как считалось ранее. Такой же прогноз организация дает на 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФНС, доходы России от экспорта нефти за девять месяцев 2018 года выросли на 37,7% — до $94,06 млрд. Физический объём экспорта нефти за этот же период сократился на 0,1% и составил 190,9 млн тонн.

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