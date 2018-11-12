Россия призывает к взвешенной оценке нефтяного рынка

Москва, , 19:09 — REGNUM В преддверии заседания министерского мониториногового комитета ОПЕК+ его участники выступают с предварительными заявлениями. Сделал сообщение и министр энергетики России Александр Новак.

«Россия еще не определилась, есть ли на мировом рынке переизбыток нефти или необходимо всё-таки немного подождать, чтобы дать более точную оценку ситуации. Нужно подождать некоторое время, посмотреть, как будет развиваться рынок». Кроме того, Новак сообщил, что российская среднесуточная добыча углеводородного сырья в России в ноябре находится на уровне октября или даже на 10−20 тыс баррелей в сутки меньше. «В ноябре сейчас идет добыча на уровне октября месяца, может быть, чуть меньше — на 10−20 тыс. баррелей в сутки примерно, плюс-минус».

Позицию, высказанную Александром Новаком, нужно соотносить с высказыванием Владимира Путина, сделанным им во время проведения Российской энергетической недели в начале октября этого года. По словам российского лидера, экономику России устраивают цены на нефть в диапазоне от 65 до 75 долларов за баррель. Несмотря на имеющиеся в последнее время колебания, цены нефти не выходят за пределы этого диапазона, с чем и связана выжидательная позиция министра энергетики.