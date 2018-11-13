Минск, 13 ноября, 2018, 14:47 — ИА Регнум. «Буквально завтра состоится новое учредительное собрание, которое примет новое решение о создании общественной организации, устранив недостатки, которые выявило министерство юстиции. И повторно обратимся за госрегистрацией», — заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM представитель инициативной группы по регистрации общественной организации «Бессмертный полк» Дмитрий Кудрявцев.

Moypolk.ru Бессмертный полк

Комментируя отказ ГУЮ Мингорисполкома в легализации деятельности общественной организации, Кудрявцев отметил также: «В случае повторного отказа будем обжаловать в судебном порядке».

Напомним, юристы Мингорисполкома отказали в государственной регистрации общественной организации «Бессмертный полк», а без таковой деятельность организации подпадает под статьи Уголовного кодекса. Ухудшение состояния прав человека в постсоветской республике приковывает пристальное внимание Комитета по правам человека ООН, назначившего специального докладчика по Белоруссии.

Также напомним, что в интервью ИА REGNUM ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Александр Гронский отметил, что отказ белорусских чиновников в регистрации общественного объединения «Бессмертный полк», их нежелание консультировать членов инициативной группы «говорят лишь о том, что продолжается локализация общей Победы».