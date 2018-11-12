«Бессмертный полк» в Белоруссии не зарегистрирован

Минск, , 15:43 — REGNUM Инициативная группа по регистрации общественного объединения «Бессмертный полк» получила от властей Белоруссии отказ в регистрации — соответствующее письмо подписал замначальника главного управления юстиции Мингорисполкома Александр Моисеенко.

В документе чиновника №5−1-4/4799/6695 от 12.10.2018 учредителям ОО «Бессмертный полк» сообщается, что их документы рассмотрены, и в регистрации им отказано с удержанием половины госпошлины. Формальным поводом стало отсутствие в представленном на госрегистрацию уставе информации о порядке принятия и обжалования решений органов общественного объединения. также есть претензия по прописанным в уставе полномочиям контрольно-ревизионного органа общественной организации. В итоге «коллегией главного управления юстиции Мингорисполкома 10.10.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации ОО «Бессмертный полк».

По словам представителей инициативной группы, чиновники регистрирующего госоргана не оказали им должной консультативной помощи. На учредительном съезде была сформирована группа, наделённая полномочиями вносить изменения в устав при госрегистрации. Однако чиновники проявили формализм и предпочли не указать представителям фактически созданной организации на недостатки уставного документа, что помогло бы их исправить в рабочем порядке и зарегистрировать устав, а попросту отказать в государственной регистрации.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» — самая массовая неформальная патриотическая акция в Белоруссии, приуроченная ко Дню Победы. Каждый год 9 мая в белорусских городах проходят массовые шествия «Бессмертного полка»: с портретами своих родственников-фронтовиков и с Георгиевскими ленточками участники мероприятия идут колонной к центральной площади или мемориалу, где возлагают цветы у Вечного огня и, как правило, не устраивают митинга, ограничиваясь коллективным фото и неформальным общением.

Читайте также: Георгиевская лента вызывает ненависть официальных «идеологов» в Белоруссии

В качестве альтернативы «Бессмертному полку» власти Белоруссии придумали шествие «Беларусь помнит» и навязывают альтернативную символику Дня Победы — красно-зелёную ленточку цвета флага БССР образца 1951 года с имитацией цветка яблони. Во время празднования 9 мая в Слуцке местная чиновница, представившаяся как «идеолог», сорвала со школьницы Георгиевскую ленту и заявила, что эта символика не соответствует официальному формату празднования 9 мая.

Накануне 9 мая власти отказывались разрешить шествие «Бессмертного полка» в Минске, что автоматически помещало его участников в статус участников «несанкционированного мероприятия» со всеми вытекающими последствиями — вплоть до дубинок ОМОН, штрафов и арестов с содержанием под стражей. Однако за несколько часов до наступления праздничного дня чиновники Мингорисполкома дали устное разрешение на проведение патриотической акции, и она состоялась.

Фоторепортаж на эту тему: «Бессмертный полк» в Минске