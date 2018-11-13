Москва, 13 ноября, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Специалисты филиала «АгроПромкомплектации» полностью укомплектовали площадку по откорму бычков поголовьем: сейчас на ферме мясного животноводства содержится 250 голов крупного рогатого скота, сообщает 13 ноября пресс-служба агрохолдинга.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Корова с телёнком

В настоящее время наполненность всех отсеков фермы достигает 100%. Одновременно сотрудники предприятия проводят отбор животных: некоторых особей забраковывают и заменяют другими молодыми бычками. Ежедневный привес каждого животного — 1,1 кг.

«Неплохого суточного привеса удается добиваться за счет использования сбалансированной кормосмеси», — пояснил управляющий Ручьевского отделения филиала «Дмитрогорское молоко» Агрофирмы «Дмитрова Гора» Михаил Журавлев.

Отмечается, что откорм быков будет производиться до достижения ими веса в 500 кг. Первая партия отправится на убой на Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод в середине ноября.

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