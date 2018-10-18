ГК «АгроПромкомплектация» увеличила объем выручки на 27%

Москва, , 14:23 — REGNUM Объем внешней выручки производственных компаний и торговых домов группы «АгроПромкомплектация» за три квартала 2018 года вырос на 27% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что рост обусловлен стремительным развитием производственно-хозяйственной деятельности на предприятиях группы. Так, с января по сентябрь текущего года мясоперерабатывающие комплексы «АгроПромкомплектации» реализовали 183,1 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, что на 23% выше объема 9 месяцев 2017 года.

Рост объемов выпуска на 11% отмечен на Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе, на 330% — на Курском мясоперерабатывающем заводе. Поставка живка на предприятия мясопереработки группы за девять месяцев 2018 года составила 1,776 млн голов, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Значительные успехи отмечаются в деятельности других предприятий.

«Мы продолжаем реализацию инвестиционных проектов: к моменту начала уборочной кампании 2018 года введен в эксплуатацию новый элеватор, в ближайшие месяцы будет запущен новый комбикормовый завод, что окажет позитивное влияние на эффективность функционирования собственных свиноводческих комплексов Группы», — сообщил генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков.

По его словам, в настоящее время интенсивная работа по созданию новых производственных активов ведется в Тверской и Курской областях. Там появится пять свинокомплексов и животноводческий комплекс по разведению крупного рогатого скота и четвертый элеватор.

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