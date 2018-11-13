Москва, 13 ноября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Растительные жиры обнаружены в 7% образцов молока и 8% сыра. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Молоко

Сотрудники ведомства и представители Национального союза производителей молока 3 ноября провели проверку в магазинах разной ценовой категории методом сплошной выборки. С полок взяли 52 образца твердого сыра не дороже 500 рублей за кг и молока жирностью 3,2%.

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Исследование показало, что в большинстве случаев производители действовали добросовестно, не добавляя в продукты растительные жиры. Однако два образца молока из 31 и две пробы сыра из 21 оказались фальсификатом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минсельхозе РФ заявили о доле фальсификата на рынке молочных продуктов в 8−12%. От 20% до 62% брендов молока и молочной продукции в розничных торговых сетях не соответствуют установленным показателям качества, такие выводы были сделаны по итогам проверки Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества.