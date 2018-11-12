Ереван, 12 ноября, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Армения собирается приобрести новые истребители. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Страница Никола Пашиняна в социальной сети Facebook Премьер-министр Армении Никол Пашинян в кабине истребителя Су-30СМ

По его словам, выбор уже сделан. Хотя он не уточнил, в Швеции или России Армения собирается покупать самолёты, из слов Тонояна становится ясно, что речь идёт о российских самолётах.

«Выбор уже сделан, решаются определённые финансово-технические вопросы. Все предложения, которые получает Армения, обсуждаются, и принимаются решения исходя из цены, качества и сроков поставки», — сказал Тоноян.

Он также уточнил, что у Армении нет никакого решения относительно шведских истребителей Gripen.

«Есть другое предложение, от другого партнёра, которое серьезно исследуется, и в ближайшем будущем будет принято решение».

Как отметил Тоноян, возможно, речь идёт именно о российских самолётах Су-30.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на источник в министерстве обороны Армении, который поделился с информацией на условиях анонимности, Ереван ведёт переговоры с российской стороной о приобретении некоторого количества истребителей Су-30СМ, причём переговоры находятся в достаточно продвинутой стадии.

Как стало известно в конце октября текущего года, Швеция предложила министерству обороны Армении приобрести истребители JAS-39 Gripen производства компании SAAB.

Как сообщало ИА REGNUM, к покупке предложена партия из восьми истребителей. Предполагаемая цена одной машины составляет примерно 55−60 миллионов евро, при этом возможна лизинговая схема приобретения самолётов.