Ереван заявил о необходимости истребительно-бомбардировочной авиации

Ереван, , 01:21 — REGNUM Пришло время менять облик сухопутных сил Армении, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян 28 августа во время лекции, предшествующей командно-штабным учениям «Шант-2018»

"До сих пор армянские вооруженные силы имели четко выраженный облик сухопутных сил, опиравшийся на войска ПВО и наземные ракетные средства в вопросе борьбы за доминирование в воздухе. Однако времена изменились. Требуется наличие истребительно-бомбардировочной авиации, так как ни один ракетный комплекс не способен заменить ее в плане гибкости и противодействия», — цитирует Тонояна пресс-служба минобороны Армении.

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Он также отметил, что благодаря проведенным во второй половине 2016 года и в 2017 году работам значительно улучшилась обеспеченность передовой средствами мониторинга и целеуказания, которые позволяют ощутимо сократить возможности противника по осуществлению диверсий.

«Наша цель — ощутимо сократить продолжительность нахождения под прицельным огнем противника личного состава, повысить уровни защищенности и сопротивления. Также целью является повышение возможностей для заманивания в засады и уничтожения диверсионных групп противника», — сказал Тоноян.

Как ранее писало ИА REGNUM, согласно информации источника в министерстве обороны Армении, который поделился информацией на условиях анонимности, Ереван ведёт переговоры с российской стороной о приобретении некоторого количества истребителей Су-30СМ, причём переговоры находятся в достаточно продвинутой стадии. Подписание контакта, при удачном и гладком стечении обстоятельств, ожидается в течение ближайших 1−2 лет.

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