Москва, 12 ноября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Эксперты Банка России считают строительную отрасль сферой, формирующей наибольший спрос на «теневые финансовые услуги». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

По мнению аналитиков Центробанка РФ, строительный сектор «потребляет» порядка 30% «теневых» денег (связанных с обналичиванием, нелегальным выводом за границу и другими криминальными сферами). Еще 21% нелегальных денег потребляются в сфере услуг.

Отмечается, что 20% таких средств направляются в сектор торговли строительными и промышленными товарами, сфера торговли товарами народного потребления получает 13% от общей доли.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 ноября, в Кабардино-Балкарии попал под уголовное преследование генеральный директор и учредитель ООО «Стройтранс». Его заподозрили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сумма, которую ему предъявляет следствие, составила более 12,4 млн рублей.

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