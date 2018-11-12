В отмывании 12 млн рублей уличили директора стройфирмы в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 09:34 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попал под уголовное преследование генеральный директор и учредитель ООО «Стройтранс». Его заподозрили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сумма, которую ему предъявляет следствие, составила более 12,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что в 2015—2016 годах гендиректор компании занимался неправомерным оборотом денежных средств, уклоняясь от уплаты НДС. На расчетные счета подставных лиц он перевел более 74,7 млн рублей. При этом было легализовано более 12 млн рублей, которыми злоумышленник воспользовался по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Читайте также: Группа мошенников в Кабардино-Балкарии «отмыла» через банки 100 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Кабардино-Балкарии разоблачили преступную группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств. Злоумышленники зарегистрировали более 110 фирм и, применяя различные незаконные схемы, обналичили более 100 млн рублей.

Читайте также: «Мертвым душам» в Кабардино-Балкарии начислили 31 млн рублей зарплаты