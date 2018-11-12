Киев, 12 ноября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. На Украине десять больших городов остались без отопления, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 11 ноября в эфире телеканала 112.ua.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

«Уже часть городов замерзает, Северодонецк, Смела, Кривой рог… 10 больших городов остались без газа и мерзнут», — заявил парламентарий.

Мосийчук считает, что правительство должно продавать газ украинской добычи по внутренним, а не мировым ценам:

«Прежде всего, надо продавать газ собственной добычи населению не по 8500 гривен, как сейчас, а по 3000 гривен. Это сразу понизит тарифы в три раза», — считает депутат.

Мосийчук также напомнил о гигантских премиях руководства НАК «Нафтогаз», которые чиновники тут же вывели за рубеж.

Напомним директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко перечислил за границу 4,5 млн евро, а глава «Нафтогаза» Андрей Коболев — 6,3 млн евро.

Читайте также: В Раде требуют уволить руководство «Нафтогаза» за вывод денег за рубеж

В Кривом Роге без тепла остались 300 тыс. человек, а школьники ушли на внеплановые каникулы. В Смеле Черкасской области, где живёт 68 тыс. человек, готовятся объявить чрезвычайное положение.

Читайте также: В городе Смела Черкасской области готовы объявить чрезвычайное положение