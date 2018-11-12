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В городе Смела Черкасской области готовы объявить чрезвычайное положение

Общество

Город остался без тепла

В городе Смела Черкасской области готовы объявить чрезвычайное положение
Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР
Холодно

Смела, Украина, 12 ноября 2018, 09:30 — REGNUM  Власти города Смела Черкасской области Украины вскоре объявят о чрезвычайном положении из-за отсутствия тепла, сообщил 12 ноября телеканал 112.ua.

Город, в котором живёт около 68 тыс. человек, остался без отопления, поскольку поставщик тепла, компания «Энергоинвест» задолжала поставщикам газа сумму, эквивалентную около 500 млн рублей.

В горсовете отметили, что в случае значительного понижения температуры учебные заведения города будут закрыты.

Напомним, в Кривом Роге остаются без тепла около 300 тыс. человек. В школах и детских садах были вынуждены объявить каникулы.

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Директор по развитию бизнеса компании НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook обвинил в сложившейся ситуации владельца облгазов олигарха Дмитрия Фирташа. По его мнению, Фирташ приватизирует прибыль и национализирует убытки, то есть получает деньги от потребителей, но не хочет контролировать отбор газа из газораспределительных сетей.

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Проблемы ЖКХ Украины
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