В Раде требуют уволить руководство «Нафтогаза» за вывод денег за рубеж

Киев, , 14:13 — REGNUM Депутат от фракции Радикальная партия Олег Ляшко призвал правительство Украины отправитель в отставку руководство Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» за вывод средств за границу. Об этом Ляшко заявил 1 октября во время заседания согласительного комитета Рады.

«Отдельно мы настаиваем на отставке руководителей «Нафтогаза», которые 45 млн полученной премии уже, по сообщениям в СМИ, вывели за границу. Заместитель главы «Нафтогаза» Витренко перевел на счет жене в Лихтенштейн несколько миллионов евро. Глава «Нафтогаза» Коболев перевел эти деньги в Америку. 45 млн евро получили после того как залезли в карманы каждого украинца. Попереводили за границу. Где антикоррупционеры, где власть, где правительство, где президент? Грабят народ, никто ничего не делает», — возмутился Ляшко.

В свою очередь эксперт в сфере энергетики Юрий Марунич отметил, что Витренко хранил деньги в государственном «Ощадбанке».

"20 сентября главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США… Во дурак. Все о Ощаде держал», — написал Марунич на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, ранее издание ZN.UA проинформировало со ссылкой на источник в «Ощадбанке», что Витренко вывел из Украины около €4,5 млн, а Коболев — €6,3 млн премий.

Отмечается, что эта сумма оправдана декларацией Витренко и покрывается бонусной выплатой, полученной менеджером «Нафтогаза», в частности за выигранные в Стокгольме суды у «Газпрома» по контрактам купли-продажи и транзиту российского газа через территорию Украины.

Кроме того, в сентябре глава правления НАК Коболев получил 207 млн грн премии. Полученные на счет в «Ощадбанке» гривны Коболев решил потратить на покупку американских долларов и отправил их в США, указав причину: помощь матери.

Напомним, сотрудники «Нафтогаз Украины» получили премии на сумму $20,7 млн в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом «Газпромом» по транзитному контракту.