Якутск, 12 ноября, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Газо — или нефтеперерабатывающий завод по производству топлива заработает в Якутии через 3−4 года — при условии, что в ближайшее время найдётся инвестор, который будет готов профинансировать его строительство. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В. А. Баталов. Краснокамские нефтепромыслы. Конец 1930-х

Читайте также: Бензиновая загадка Якутии: где и из чего регион будет делать своё топливо?

Якутия не потратит ни копейки своих денег на запуск производства собственного топлива, заявил также глава Якутии.

«Всё финансирование должно идти от инвестора. Регион должен только предоставить участок для предприятия. При этом огромным плюсом является то, что газопроводы находятся в собственности республики — у «Сахатранснефтегаза», — заявил Айсен Николаев в эфире НВК «Саха».

Он выразил надежду, что собственное топливо появится в республике уже в 2022 году. После того, как это случится, руководство региона намерено самостоятельно регулировать цены на топливо. Айсен Николаев полагает, что такое ценообразование положительно скажется на жизни населения республики и позволит создать здоровую конкуренцию на рынке.

Читайте также: Рост цен на бензин вынуждает Якутию производить собственное топливо

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября Айсен Николаев поручил начать выпуск автомобильного топлива для нужд республики. Причиной такого шага он назвал рост цен на бензин и его низкое качество, констатировав, что с июня оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на восемь рублей, АИ-95 — на девять рублей, литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей.

«Розничные цены на все перечисленные виды топлива на заправках «Саханефтегазсбыта», например, при этом повысились на четыре рубля 80 копеек. Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики», — отметил глава региона.

Напомним также, что ранее экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин заявлял, что рынок ГСМ в республике монополизирован. По его словам, монополия за государственной компанией «Саханефтегазсбыт», к прозрачности ценообразования которой в республике много вопросов.