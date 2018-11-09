Бензиновая загадка Якутии: где и из чего регион будет делать своё топливо?

Якутск, , 11:19 — REGNUM Никакой конкретной информации о том, каким образом и на основании какого сырья в Якутии будут делать своё моторное топливо, производство которого было анонсировано на этой неделе, до сих пор нет. В министерстве промышленности и геологии региона отказались конкретно назвать месторождение нефти, на котором может появиться завод по производству топлива, а эксперт видит в этой инициативе много противоречий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Месторождения могут рассматриваться как источники и база для реализации перспективных инвестиционных проектов в области добычи углеводородов и производства продукции из них, направленных на оптимизацию добычи и создание собственной базы производства. Кроме этих месторождений, будут рассматриваться другие, в том числе Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение северного блока, суммарные запасы которого превышают 49,8 млрд кубометров», — сообщил «газете «Якутск Вечерний» министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. В ведомстве дали понять, что рассматриваются все варианты, включая производство в Ленском, Вилюйском районах, центральной группе улусов или в Южной Якутии.

Заведующий лабораторией № 1 ИПНГ СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Вячеслав Ситников прокомментировал неофициальную информацию о том, что производство топлива могут организовать на базе Отраднинского и Средневилюйского газоконденсатных месторождений.

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"Но они расположены в разных географических и геологических условиях и на весьма значительном удалении друг от друга. Первое находится на юго-западе республики вблизи от города Ленска, второе — в нижнем течении реки Вилюй в относительной близости от города Вилюйска. Соединять их газопроводом экономически не выгодно, да и бессмысленно. В итоге возникает вопрос: в перспективе следует ожидать создание двух самостоятельных предприятий по изготовлению бензина из конденсата или одного? Вопрос о сравнении бензина из нефти и, соответственно, из конденсата не имеет однозначного ответа, так как и тот, и другой в природе бывает разный. К слову, сами конденсаты из Отраднинского и Средневилюйского месторождений весьма значительно отличаются друг от друга по общей характеристике, химическим и товарным показателям», — отметил эксперт.

При этом он назвал бензин из конденсата более качественным по сравнение с тем, который получают из нефти.

Что касается выбора места под производство своего топлива, то он обширен, сообщает газета. Называя 35 разведанных месторождений. 16 из которых — нефтяные.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение начать выпуск автомобильного топлива для нужд республики дал глава региона Айсен Николаев. Причиной такого шага он назвал рост цен на бензин и его низкое качество.

«С июня месяца оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на восемь рублей, АИ-95 — на девять рублей, литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей. Розничные цены на все перечисленные виды топлива на заправках «Саханефтегазсбыта», например, при этом повысились на четыре рубля 80 копеек. Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики», — отметил Айсен Николаев.

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