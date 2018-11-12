Лондон, 12 ноября, 2018, 06:00 — ИА Регнум. Британские власти готовы улучшить отношения с Россией, но лишь после того, как Москва изменит манеру поведения. Об этом говорится в речи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о внешней политике, подготовленной для выступления в Лондоне 12 ноября.

DonkeyHotey Тереза Мэй

Лондон остается открыт для других отношений, при которых Россия откажется от атак, которые «подрывают международные договоры и безопасность», отмечено в выдержках из речи Мэй, распространенных её пресс-службой. Говорится также, что уровень отношений, установившийся сейчас между Москвой и Лондоном, не удовлетворяет британскую сторону.

В своем выступлении политик собирается снова обратить внимание на общий ответ западных стран на инцидент в Солсбери в марте 2018 года. Угрозы, исходящие от России, с точки зрения Лондона, еще более реальны, считает Мэй, ссылаясь на «безответственное использование химоружия» на улицах британских городов «двумя агентами российских разведслужб».

Как сообщало ИА REGNUM, британские власти обвиняют Россию в причастности к нападению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. При этом каких-либо весомых доказательств не приводится. В Москве не раз отвергали подобные бездоказательные обвинения.

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