МИД РФ: выступление Терезы Мэй имеет абсолютно неприемлемую тональность

Москва, , 21:15 — REGNUM Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила в парламенте в абсолютно неприемлемой тональности, указывает 5 сентября МИД России.

Официальное заявление МИД РФ по этому поводу опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства.

«Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте 5 сентября по так называемому «делу Скрипалей» и инциденту с отравлением двух британских подданных в Эймсбери выдержано в абсолютно неприемлемой тональности», — указано в сообщении.

МИД РФ подчеркивает, что в выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по так называемому «делу Скрипалей» к возмутительным и безапелляционным обвинениям приплетены эксперты ОЗХО. По мнению российского дипломатического ведомства, таким путем власти Британии пытаются «добиться того, чтобы ОЗХО «проштамповала» бездоказательные обвинения».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально заявила о причастности к так называемому «отравлению Скрипалей» двух граждан России, которых она назвала сотрудниками ГРУ.

Напомним, до сих пор Лондон не привел ни одного доказательства применения боевых отравляющих веществ в британском городе Солсбери, однако продолжает утверждать, что Сергей и Юлия Скрипаль были в марте 2018 года отравлены российским спецслужбами.

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