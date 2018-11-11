Москва, 12 ноября, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон знает отношение к Европе президента США Дональда Трампа, заявил 11 ноября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

«Он (Эммануэль Макрон, — прим. ИА REGNUM ) прекрасно знает, что Трамп ненавидит прежде всего Европу. Это свойство республиканцев, Трампа в особенности», — сказал Кургинян.

По его словам, у Трампа также есть особенность, которая не свойственна Республиканской партии, и она «заключается в том, что впервые за очень долгий период на политическую сцену в виде главы государства вышел игрок, который всё время готов играть по принципу азартной игры».

«Политика для него — это азартная игра, даже более азартная, чем бизнес», — уверен лидер движения.

Напомним, 11 ноября в Париже на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны собрались мировые лидеры.

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