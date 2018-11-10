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Трампу не понравилась идея Макрона об армии Евросоюза

Политика

ЕС и так недостаточно платит в НАТО

Вашингтон, 10 ноября 2018, 04:19 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп прокомментировал идею французского лидера Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты своих интересов. Соответствующее высказывание американский президент сделал на свой странице в Twitter.

«Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Европе создать свою армию, чтобы защититься от США, Китая и России. Очень оскорбительно. Может Европе стоит сначала заплатить свои взносы в НАТО, на которое США тратит огромные деньги», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от Соединенных Штатов и НАТО «европейскую армию». По его словам, только таким образом можно будет защитить ЕС от якобы надвигающейся российской угрозы. При этом он подчеркнул, что общеевропейская армия в таком случае не должна зависеть от решений, принимаемых США.

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