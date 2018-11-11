Бухарест, 11 ноября, 2018, 19:46 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек пострадали в результате въезда автомобиля в двери торгового центра в румынском городе Брэила. Об этом 11 ноября сообщает агентство Reuters.

See-ming Lee Автомобильная авария

Водитель автомобиля, 20-летний мужчина, протаранил входные двери торгового центра, предварительно проехав по пешеходному переходу, ведущему ко входу в центр.

В результате инцидента было ранено семь человек, среди них двое детей. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии

Водитель был задержан покупателями торгового центра и сдан подоспевшей на место происшествия полиции.

Было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, полиция проверяет виновника произошедшего на содержание в его крови наркотических веществ.

В полиции сообщили также, что до происшествия в Брэиле водитель ранил своего знакомого во время бытовой ссоры, возникшей из-за автомобиля, а на пути в Брэилу мужчина нанёс травмы ещё двоим пострадавшим.

Ранее сообщалось о начале судебного процесса над водителем, намеренно сбившим в Петербурге нескольких человек. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице от полученных травм.